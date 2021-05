Pustiti sled v gledalcu je največja dragocenost

V nadaljevanju preberite:

V koprodukciji Nove pošte (Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana) in Momenta je v torek po decembrski spletni premieri zdaj tudi v živo, pred desetimi gledalci, kot so določali predpisi, zaživela predstava Vita Weisa, ki odraža duha časa in je obenem univerzalna.



Umetnik, ki velja za brezkompromisnega, se kaže v drugačni luči in morda je tokrat prav v tem nekaj 'radikalnega'. "Zdi se mi, da še nisem bil tako razgaljen na odru kot zdaj, v tej predstavi. Seveda tudi zato, ker sem sam, predvsem pa v smislu odločitve, kaj bom počel, kako se bom tega lotil. V vsakem primeru moraš v teatru vedno tvegati, če ne lahko hitro postaneš samozadosten. Morda prav v smislu krhkosti, da ne zavzameš pozicije, ko ti je vseeno, kaj si bo gledalec mislil ali kako bo nekaj sprejel. Vsak je pomemben," nam je med drugim zaupal v intervjuju.