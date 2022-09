Romanca, pravila in pravica do državljanske nepokorščine

Novo sezono bodo v SLG Celje začeli nocoj, s premiero otroške predstave Robin Hood. Gre za prvo slovensko uprizoritev v priredbi Slobodana Obradovića in po motivih več romanov o borcu za socialno pravičnost, ki jemlje bogatim in daje revnim. A je veliko več od tega. Je tudi zgodba o konformizmu odrasle generacije, pohlepu, ki je pripeljal družbo na rob propada, in mladih, ki so pripravljeni tvegati in se upreti, kot je zapisala Tatjana Doma.

Zgodba o Robinu Hoodu naj bi izvirala iz 12. stoletja, ko je Riharda Levjesrčnega nasledil Ivan Brez dežele. Konec njegove vladavine sta zaznamovala upor angleških baronov in podpis Velike listine svoboščin leta 1215, ki predstavlja začetek konca fevdalnega reda, je pred nocojšnjo premiero dejal Urban Kuntarič, ki v predstavi igra glavnega junaka. Dodal je, da je predstava resnično zelo aktualna. »Thomas Piketty piše, da znova prihajamo v čas ureditve fevdalnega sistema. V čas, ko se bo treba postaviti po robu temu, da nas nekdo ponovno želi imeti za sužnje. Če nam bo uspelo z zgodbo povedati, da to ni prav in da si nekdo ne more lastiti nas in zemlje samo zato, ker je kralj, bomo veliko dosegli.«

Robin Hood je romantična pa tudi nevarna zgodba o pravilih in pravici do nepokorščine. FOTO: Uroš Hočevar

Srbskega dramaturga Obradovića je med vsemi različicami znane zgodbe najbolj očaral film Pustolovščine Robina Hooda. Robin Hood skuša s somišljeniki v kraljestvo, ki ga je prevzel okruten brat Riharda Levjesrčnega, vrniti red, mir in blaginjo, hkrati pa omrežiti prelepo lady Marian, je v gledališkem listu zapisala Tatjana Doma. »Gre za romantično in nevarno zgodbo o pravilih in kršenju pravil, o pravici do državljanske nepokorščine. To je tudi zgodba o današnjem času, predvsem o konformizmu odrasle generacije, ki s svojimi odločitvami in dejanji zapravlja prihodnost mladih. Čas je, da spregovorimo o pohlepu, ki je današnjo družbo pripeljal na rob uničenja. Temu so se uprli mladi, ki opozarjajo na okoljske in družbene spremembe ter zahtevajo takojšnje ukrepanje.«

Režiser in scenograf predstave Samo M. Strelec je dejal, da so otroške predstave nujne. »V pravljicah in tudi v Robinu Hoodu se vidi, da dobro lahko premaga slabo. Ko to nehamo verjeti, smo v …« Lady Marian igra Eva Stražar, ki je dodala, da že ideja Robina Hooda predstavlja »najbolj necinično prisotnost vseh vrednot, o katerih govorimo v otroških zgodbah: pravičnost, kolegialnost, ljubezen … Pri teh zgodbah je najbolj dragoceno prav to, kako necinično pripovedujejo o vseh velikih idejah, ki se zdijo nedosegljive. Dobremu je vedno treba dati priložnost.«

Predstava je, kot je za otroške predstave celjskega teatra značilno, bogata s kostumi (kostumografinja Jelena Proković), oblikovalec svetlobe je David Orešič, glasbo sta napisala Nana Forte in Jure Ivanušič. Sezono je zasnovala še prejšnja upravnica Tina Kosi, ki jo je 1. septembra nasledil Miha Golob. Ta je dejal, da bo SLG Celje nadaljeval uprizarjanje dobrih otroških predstav. Dodal je, da kostumi in bogata scenografija ne pomenijo nujno dobre predstave, dejstvo, da se o tej lahko pogovarjamo in raziskujemo naprej, pa. Tak je tudi Robin Hood, ki bo po besedah Eve Stražar primeren tudi za najstnike. »Takrat začneš bolj razmišljati o političnem sistemu, političnih problemih, in ker je veliko besednega humorja, bo morda bolj zanimivo za malo starejše otroke. Mlajšim bo pa simpatično, ker gre za pustolovščino, boje, lokostrelski turnir, dobro premaga zlo. Živahna in pisana ­predstava.«