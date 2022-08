Tamburica se požvižga na žanrske opredelitve

V nadaljevanju preberite:

Prepovedana ljubezen, negotovi časi, grozeča nevarnost, magični elementi v prepletu z oddaljeno resničnostjo in ščepec folklore so kot nalašč gradivo za knjigo, serijo ali pa – opero. V Beli krajini sta skladatelj Gregor Zagorc in libretist Janez Doltar ustvarila operno delo V objemu Lahinje, ki vsebuje vse to. Ima pa še eno posebnost: je prva opera na svetu, napisana za tamburaški orkester. Premiera bo 12. septembra v Križankah.

Gre za sintezo operne forme v treh dejanjih z uverturo in belokranjskega izročila, v katerem se prepletajo ljudske melodije, običaji, šege, ljudski plesi in narodne noše,« je povedal avtor glasbe, medtem ko režiserska Eva Hribernik pravi, da gre za pravo »etno opero«.