Umrl je Vasja Predan, starosta slovenske gledališke kritike

Poslovil se je teatrolog, gledališki in literarni kritik Vasja Predan, ki je skoraj pol stoletja s kritiškim očesom spremljal domače in tuje gledališke uprizoritve na Slovenskem. Star je bil 91 let, poroča portal MMC RTVSLO. Rodil se je 6. februarja 1930 rodil v Vitomarcih (Sv. Andraž v Slovenskih goricah).

Diplomiral je iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter se zaposlil kot dramaturg na TV Ljubljana, pisal je tudi za Delo in bil do leta 1992 urednik pri Naših razgledih. Njegovo več kot štiri desetletja dolgo kritiško spremljanje domače in tuje produkcije danes nudi zanesljiv vpogled v gledališko življenje na Slovenskem, je zapisano v velikem slovenskem leksikonu Osebnosti.

Leta 1967 je prejel nagrado Prešernovega sklada, ob svoji 80-letnici leta 2010 pa Župančičevo nagrado za življenjsko delo. Mesto Ljubljana mu jo je podelilo za izjemen opus kritiških analiz ter pronicljivih, pisateljsko vživetih interpretacij slovenske književnosti in gledališča, pa tudi za dolgoletno ustvarjanje visokega javnega intelektualnega dialoga znotraj slovenske in svetovne umetnosti in kulture v vlogi urednika Naših razgledov.