V živo z Velikega odra MGL

Odnos med Martho in Henryjem je zapleten, meji na incest. Foto Peter Giodani

Zgodba drame

Mio izključijo iz šole, zato se mora vrniti domov, v premajhno stanovanje, v katerem živita njena mama Martha in starejši brat Henry. Foto Peter Giodani

Polly Stenham

TA OBRAZ

That Face, 2007

Drama

Prva slovenska uprizoritev

Premiera v živo je bila 15. oktobra 2020 na Velikem odru



Prevajalka in dramaturginja Eva Mahkovic

Režiserka Tijana Zinajić

Scenografka Urša Vidic

Kostumograf Matic Hrovat

Oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik

Oblikovalec zvoka Sašo Dragaš

Lektor Martin Vrtačnik



Režiser prenosa Peter Bizjak

Snemalna ekipa Tretji oder



Igrajo Tjaša Železnik, Lucija Harum k. g., Matej Zemljič k. g., Gregor Gruden, Lara Wolf in Suzana Krevh AGRFT.

Nocoj, 18. februarja, ob 20. uri bo v izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega na platformi Tretji oder spletna premiera predstave Ta obraz v kateri nastopajok. g.,k. g.,inAGRFT.V dramiz orignalnim naslovom That Face iz leta 2007, ob izidiu besedila je bila stara komaj 19-let. Režiser krstne uprizoritve je bil Jeremy Herrina. Polly Stenham piše tudi odrske priredbe besedil drugih avtorjev in besedila za televizijo, sodelovala je pri scenariju za psihološko grozljivko The Neon Demon. V svojih delih je izrazito osebna: ukvarja se z lastno generacijo in družbenim kontekstom, ki ga dobro pozna, zato so njena besedila iskrena, mladostna, neposredna.Mia je 15-letno dekle iz zgornjega srednjega razreda britanske družbe, ki večino časa preživi v dekliškem internatu. Neke noči s sošolko Izzy v internatski sobi opravita iniciacijski obred, ki se ga udeleži tudi njuna mlajša sošolka, trinajstletna Alice. Ta obred je v angleških internatih nekaj vsakdanjega, tradicija, ki je tako uveljavljena, da je kljub nasilnemu ravnanju, do katerega lahko pride med obredom, pravzaprav del šolskega kurikuluma. A med tem obredom gre marsikaj narobe.Mio izključijo iz šole, zato se mora vrniti domov, v premajhno stanovanje, v katerem živita njena mama Martha in starejši brat Henry. Martha ima težave z alkoholom in tabletami, Henry, ki si želi postati slikar, pa je pred nedavnim prekinil šolanje, da lahko vse dneve skrbi za mamo. Zdi se, da se krotki brat popolno razlikuje od svoje uporne sestre, ki se zdaj nenadoma pojavi na pragu stanovanja. Mia sicer tudi med počitnicami večino časa obiskuje sošolke, z mamo in bratom pa vzdržuje samo najnujnejše stike. Mia in Martha imata slab odnos: oprezata druga za drugo, sta napadalni in ljubosumni.Odnos med Martho in Henryjem je še bolj zapleten: poln je obsedene ljubezni in navezanosti, soodvisnosti, meji na incest, obenem pa je za oba skrajno razdiralen. Ker se Martha, Henry in Mia drug z drugim (in s svetom) ne morejo znajti, iz Hongkonga že potuje oče obeh najstnikov, odtujeni poslovnež Hugh, da bi tako ali drugače rešil zapleteni položaj …