Vodenje SNG Nova Gorica prevzema Mirjam Drnovšček

Minister za kulturo Vasko Simoniti je za novo direktorico Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica imenoval Mirjam Drnovšček. Kot so sporočili iz SNG Nova Gorica, postopek imenovanja formalnopravno še ni zaključen, saj mora ministrovo izbiro potrditi še vlada.



Mirjam Drnovšček, ki je zadnjih deset let vodila Prešernovo gledališče v Kranju, bo delo začela 19. oktobra letos za mandatno obdobje petih let.



V času njenega vodenja je kranjsko gledališče prejelo številne nagrade, gledalci so radi prihajali na predstave. Pred tem je že službovala v SNG Nova Gorica, skrbela je za stike z javnostjo.



Ministrstvo za kulturo je izbiralo med petimi prijavljenimi kandidati, med katerimi je bil tudi sedanji umetniški vodja novogoriškega gledališča Marko Bratuš. Ali ostaja v Novi Gorici tudi ob novi direktorici, še ni znano, saj je mandat umetniškega vodje povezan z mandatom direktorja, zato bo pred odločitvijo direktorice objavljen razpis.



Dosedanja direktorica Maja Jerman Bratec se bo upokojila, pred novogoriškim gledališčem pa je dolgoletna kulturna delavka med letoma 2000 in 2016 vodila območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica in bila umetniška vodja programov Kinogledališča Tolmin.

