Vrnitev v Pariz 19. stoletja

Prihodnje poletje v Ljubljano prihaja ena najspektakularnejših uprizoritev na svetu, ki jo je doslej videlo že več kot 160 milijonov gledalcev v 195 mestih po svetu. Kot so napovedali na današnji novinarski konferenci, se bo v sklopu 73. Ljubljana Festivala v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma od 9. julija 2025 dalje v dveh tednih zvrstilo kar petnajst ponovitev slovitega muzikla, nastalega po romanu Le Fantôme de l'Opéra Gastona Lerouxa.

Muzikal Andrewja Lloyda Webbra velja za najdobičkonosnejši gledališčni projekt na svetu, prejel pa je tudi več kot 70 najpomembnejših gledaliških nagrad, med njimi štiri oliverje in sedem tonyjev. Pripoved nas ponese v Pariz 19. stoletja, kjer se globoko pod pariško operno hišo skriva glasbeni genij, znan le kot »Fantom«.

Fantoma začarata talent in lepota mlade sopranistke Christine Daaé, zato jo skuša prepričati, da bi postala njegova varovanka, ob tem pa se vanjo tudi strastno zaljubi. »Fantom se ne zaveda, da Christine ljubi Raoula, zato njegova obsedenost privede do dramatičnega preobrata, v katerem pride do trka ljubosumja, norosti in strasti,« so zapisali organizatorji.

Po muziklu so leta 2004 posneli tudi film, pod katerega se je kot producent in soscenarist podpisal Lloyd Webber, kot režiser pa Joel Schumacher. FOTO: promocijsko gradivo

Uprizoritev, v kateri sodeluje 100 igralcev, članov ekipe in orkestra, se ponaša z veličastno scenografijo, osupljivimi posebnimi učinki in več kot 230 kostumi ter vsebuje nekaj najbolj znanih skladb Andrewa Lloyda Webbra, med drugim The Phantom of the Opera, Think of Me in Music of the Night. Januarja 2006 je Fantom iz opere s 7486 ponovitvami postal najdlje izvajana predstava v zgodovini Broadwaya; tam so ga zadnjič izvedli aprila lani.

Kot je na novinarski konferenci dejal direktor Cankarjevega doma Jure Novak, je Fantom iz opere označil za institucijo in globalni kulturni fenomen, ki gostuje v največjih ustanovah po vsem svetu. Po njegovih besedah je Gallusova dvorana CD tudi edina dvorana v Sloveniji, kjer je tehnično izjemno zahteven projekt mogoče uresničiti.