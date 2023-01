Začenja se bienalni pregled izbrane produkcije Vie Negative Hotspot

V Ljubljani se danes začenja VN Hotspot 2023, bienalni pregled izbrane produkcije Vie Negative. Druga edicija Hotspota bo ponudila devet projektov domačih in tujih avtorjev in izvajalcev ter pogovor. Uvedel jo bo pripovedovalski performans Resnična zgodba, ki ga bosta izvedla multidisciplinarna umetnika Satya Bhabha in Jonathan Bonnici.

V performansu Resnična zgodba Bhabha in Bonnici z močjo fikcije poskušata ustvariti prostor skupnega dogovora v svetu, v katerem resnica postaja vse bolj sporna. Na golem odru in obkrožena z gledalci verižita neustavljivo serijo zgodb in vzpostavljata prožen in porozen svet pripovedi, ki v svoje dogajanje posrka tudi vso realnost performansa: prisotne gledalce in izvedbeni prostor. Gledalec postane tako avtor kot igralec, meje med pripovedovalcem in poslušalcem, domišljijo in resničnostjo, resnico in fikcijo se zabrišejo. V Resnični zgodbi se izkaže, da je zgodba v bistvu vezno tkivo realnosti, je o performansu mogoče izvedeti na spletni strani Španskih borcev.

Na programu so še galerijski performans Extima: Rodovitna prst avtorice in izvajalke Olje Grubić, plesni performans Poljub avtorice in izvajalke Kristine Aleksove v sodelovanju z Loupom Abramovicijem in Tomažem Gromom ter hibridni dogodek La isla bonita avtorice koncepta in scenarija uprizoritve Varje Hrvatin.

Prisluhniti bo mogoče tudi zvočnemu performansu Na ta veseli dan kulture, za katerega je Tomaž Grom k sodelovanju povabil številne umetnice in umetnike, ki ustvarjajo na področju sodobne umetnosti, vabilu pa se jih je odzvalo več kot sto, si ogledati solo performans Anite Wach Sto zdravic in prisluhniti koncertnemu performansu Tonight I Celebrate, v katerem sodelujeta pevec in performer Uroš Kaurin ter Grom na kontrabasu.

Na programu sta še performansa MandićCirkus in MandićCirkus (oblečen), poleg tega bo mogoče prisluhniti pogovoru Oblečen vs. Slečen, na katerem bodo sodelovali Milena Zupančič, Blaž Lukan, Bara Kolenc in Eva Kraševec.

»Dve dekadi hoje po robu in raziskovanja prodornih in nekonvencionalnih uprizoritvenih praks sta prinesli širšo prepoznavnost Vie Negative tudi v mednarodnem okolju, zato je Hotspot namenjen tako domačemu občinstvu kot tudi tuji, predvsem strokovni javnosti,« so zapisali organizatorji Hotspota, ki ga letos gostijo Španski borci, SNG Drama Ljubljana, Cukrarna in Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM).