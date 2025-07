Kakšni bodo novi prometni tokovi v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Na območju Ljubljane se trenutno načrtuje in že uresničuje več infrastrukturnih projektov, kot so gradnja potniškega centra Ljubljana, nadgradnje železniških prog in širitev ljubljanskega avtocestnega obroča. Vse to bo seveda vplivalo na prometne tokove v prestolnici v prihodnjih letih. Ker je bil zadnji prometni model za MOL izdelan pred petnajstimi leti, so se na magistratu odločili za izdelavo novega, ki bo zajel celotno območje Ljubljane in širšo regijo. Kakšne spremembe na področju prometa se v prihodnjih letih obetajo v prestolnici?