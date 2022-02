Zapolnjevanje praznega prostora

V nadaljevanju preberite:

Med študijem se je priključil avantgardni gledališki skupini Coccolemocco pod vodstvom Branka Brezovca in Gordane Vnuk (pozneje Eurokaz). To gledališko sodelovanje traja še danes. Realiziral je niz scenografij v zagrebških mestnih gledališčih in narodnih gledališčih po Hrvaški. Gostoval je na pomembnih evropskih in svetovnih gledaliških festivalih ter dobil več nacionalnih in mednarodnih nagrad.