Zdaj je čas za pogovor o etiki

»Režiserji letošnjih predstav so Kokan Mladenović, Nataša Barbara Gračner, Marjan Nečak, Renata Vidič in Jaka Ivanc. To so ljudje, o katerih sem glede na njihovo dosedanje delo prepričana, da absolutno razumejo gledališče kot popoln stik z občinstvom in da so globoko etični. Zdaj moramo govoriti o etiki in povezovanju ljudi, da bi se izognili prevladi nasilja,« je o izzivih sodobnosti povedala direktorica Gledališča Koper Katja Pegan.

Koprsko gledališče je poskrbelo za 64 kulturnih dogodkov v okviru Primorskega poletnega festivala, ki je imel tokrat tudi mednarodni značaj, s sodelovanjem umetnikov iz Italije, Hrvaške, BiH in Srbije. Skupaj s festivalskima sklopoma PPF Mladi in Pri svetilniku v avgustu je prireditve, ki so potekale med Piranom in Koprom ter med Trstom in Puljem, obiskalo 6000 ljudi.

Odpirajo pot otroškemu gledališču

Abonmaja za otroke Mali oder (za starejše od treh let) in Mavrična ribica (za starejše od petih let) po besedah direktorice koprskega gledališča Katje Pegan odpirata pot novemu gledališču za otroke, ki naj bi zaživelo prihodnje leto. »V tej sezoni zato ponujamo otrokom največje slovenske uspešnice,« je poudarila.

Predstave, ki si jih bodo lahko ogledali, so Pedenjped Nika Grafenauerja in Slovenskega stalnega gledališča Trst, Muca Copatarica Ele Peroci, po dramatizaciji Dese Muck, in Kdo je napravil Vidku srajčico Borisa A. Novaka, oboje v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj, Maček Muri Kajetana Koviča in SLG Celje, Gledališče od Ž do A Ire Ratej in Drame SNG Maribor, Butalci z železnega repertoarja koprskega gledališča in Obuti Maček, koprodukcija koprskega gledališča s Slovenskim mladinskim ­gledališčem.

Predstava Razparač, po drami Disney Razparač, je fizično in psihično zahtevna preizkušnja za mlade igralce, med njimi Blaža Popovskega in Arno Hadžialjević. Foto Jaka Varmuž/Gledališče Koper

Najmlajše bo koprski igralec Igor Štamulak s pravljicami »peljal po svetu« ter jih naučil tudi kakšne besede v tujem jeziku. Zabavali se bodo na glasbenih predstavah Barčica Renate Vidič (ogledali si jo bodo tudi vsi koprski vrtci) in Ježeva hišica Branka Ćopić z Rokom Matkom ter se navdušili nad lutkami v predstavah Zverinice iz Rezije (Gledališče Zapik) ter Zlatolaska in trije medvedi (Lutkovno gledališče Fru-fru). Ponudbo za otroke, starejše od osem let, po novem dopolnjuje abonma Rastem, v katerega so uvrstili predstavo Mali princ Antoina de Saint-Exupéryja v režiji Ivana Lobode ter v sodelovanju z Zavodom Otok in Pokrajinskim muzejem Koper še filmsko predstavo in muzejsko delavnico. Predstave koprskega gledališča si bo letos v okviru šolskega programa ogledalo rekordnih 11.200 istrskih otrok. Na voljo jim bodo še številne delavnice kulturno-umetniške vzgoje.

Komedija pomaga odpirati oči

Sezono večernih abonmajev bo odprla satirična komedija Branislava Nušića Sumljiva oseba. Gre za klasiko, ki jo je režiral Kokan Mladenović, avtor koprske uspešnice Alan Ford in številnih drugih predstav z območja nekdanje Jugoslavije. Katja Pegan je poudarila, da režiser posega v drobovje Nušićeve literature, ki jo »bere« kot aktualno za današnji trenutek. Sledila bo predstava Razparač, po drami Disney Razparač Philipa Ridleyja in v režiji Nataše Barbare Gračner, ki jo bo koprsko gledališče izvedlo v koprodukciji s SNG Nova Gorica. »Gre za fizično in psihično zahtevno preizkušnjo za mlade igralce Blaža Popovskega, Arno Hadžialjević in Jureta Rajšpa,« je poudarila direktorica koprskega gledališča. Krstno bo uprizorjena Lepa Vida Staše Prah v režiji Marjana Nečaka, ki se seveda ukvarja s hrepenenjem, vendar skozi današnji pogled. Gre za koprodukcijo koprskega in tržaškega gledališča. V nadaljevanju si bo mogoče ogledati delo Petra Barnesa Ni tako slabo kot zgleda, ki ga bo režirala hišna režiserka Renata Vidič. Delo se skozi komične enodejanke posveča tematiki umske in fizične hendikepiranosti ter vprašanjem, kako dojemati drugačne kot resnično enakopravne člane družbe.

Peta predstava bo glasbena komedija Shirley Valentine Willyja Russella, ki jo bo postavil na oder Jaka Ivanc, prav tako iz koprskega gledališča. V vlogi, v kateri so se preizkusile že številne uveljavljene slovenske igralke, se bo predstavila Anja Drnovšek. Med izbirnimi predstavami bodo Popolni tujci ­Tamare Damjanović in Drame SNG Maribor, Škorpijon Véronique Olmi v izvedbi SNG Drama ­Ljubljana ter Pesem za Laro – Ujetnica časa, gledališko-glasbeni projekt Lare Jankovič. Katja Pegan je omenila, da bo na večerne abonmajske predstave iz Pirana v Koper spet vozil art bus, ki je že lani marsikomu olajšal prihod v gledališče.