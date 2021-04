Pri Luksorju odkrili izgubljeno mesto izpred treh tisočletij

FOTO: Center Zahija Havasa za egiptologijo/Reuters

Po sedmih mesecih preiskav določili že več mestnih četrti

​Odkrili grobove, ki kažejo podobnost s tistimi v Dolini kraljev

Arheologi so v puščavi pri Luksorju odkrili ostanke nedkanjega mesta, ki so ga označili za največje doslej odkrito mesto iz časa faraonskega Egipta. Nastalo je pred več kot tremi tisočletji.Egiptolog in nekdanji minster Egipta za kulturno dediščino, ki je na čelu arheologov, ga je označil za »izgubljeno zlato mesto« v bližini Luksorja oziroma nekdanje staroegipčanske prestolnice Tebe. To območje slovi tudi z znamenito Dolino kraljev.Arheologi so ob odkritju sporočili, da datira mesto v čas faraonaiz 18. dinastje, ki je vladal v letih 1386–1349 pr. n. št. (oziroma po drugih avtorjih v letih 1388–1351). Vladal je ogromnemu imperiju, ki je segal od Evfrata oziroma sedanjih območij Iraka in Sirije do Sudana, njegovo obdobje pa velja za čas blaginje in umetniškega vrhunca Starega Egipta. Mesto se je razvijalo tudi v času, ki je vladal kmalu zatem, v letih 1332–1323 pr. n. št.Med obema faraonoma je bila je vladavina., ki se je kasneje preimenoval v. Ta faraon je znan predvsem po radikalnem preobratu v staroegipčanski religiji in tudi po značilni umetnosti, ki se razlikuje od tiste iz drugih obdobij Starega Egipta.Opustil je tradicionalno egipčansko mnogoboštvo in uvedel čaščenje, osredotočeno na Atona, zaradi česar so ga skušali kasneje, po restarvaciji prejšnje religije, izbrisati iz zgodovine. Njegova žena je bila znamenitaTudi, profesorica egiptologije na univerzi Johnsa Hopkinsa v ZDA, je nad odkritjem navdušena. Meni, da gre za najpomembnejše po odkritju Totankamonove grobnice pred stoletjem.Kot poroča novinarska agencija AFP, so arheologi v nekdanjem mestu že odkrili primerke nakita, barvane lončenine, amulete s skarabeji ali, denimo, opeke z žigom Amenhotepa III.Havas je spomnil, da so to izgubljeno mesto skušale odkriti mnoge tuje arheološke ekspedicije, a neuspešno.Tokratno raziskovanje je steklo septembra lani, osredotočili so se na teren med templjemain Amenhotepa III. v bližini Luksorja.Najprej so odkrili opeke, ki so jih vodile v najrazličnejše smeri. Zatem se jim je razkrilo obsežno in dobro ohranjeno mesto s skoraj povsem ohranjenimi zidovi in sobami z različnimi orodji in s predmeti iz vsakdanjega življenja izpred tisočletij.Po sedmih mesecih preiskav so lahko določili več mestnih četrti, pekarno, upravno središče in rezidencialno četrt.Arheologi si obetajo, da bo znova odkrito mesto ponudilo mnoge odgovore na vprašanja o vsakdanjem življenju v času zlate dobe Starega Egipta, prepričani pa so tudi, da bo ponudilo pomembna druga odkritja.Odkrili so že grobove, ki kažejo podobnost s tistimi v Dolini kraljev. »Pričakujemo, da bomo odkrili nedotaknjene grobove z zakladnimi najdbami,« so optimistično zapisali v sporočilu za javnost, objavljenem ob odkritju.