Čigava sramota?

Iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije so sredi dneva tudi sporočili, da je 18. decembra minister za kulturo imenoval za direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije dr. Jožeta Dežmana, mesto direktorja bo prevzel 1. februarja 2021 in muzej vodil do vključno 31. januarja 2026.

Direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije dr.je danes v sporočilu za javnost zapisala, da se je v noči med 22. in 23. decembrom na ploščadi pred muzejem Novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani pojavil napis »SRAMOTA«.Dogodek so nemudoma prijavili policiji. V izjavi je direktorica zapisala, da v muzeju vandalizem ostro obsojajo in se pri tem zaskrbljeno sprašujejo o vlogi ter pomenu kulturnih inštitucij danes.»Smo in želimo ostati samostojne ustanove, ki nadzorujejo vsebino in celovitost svojih programov, razstav in dejavnosti, ne glede na vir financiranja ali model upravljanja. Naša strokovna in institucionalna integriteta je tu na prvem mestu, ne pristajamo na ustrahovanja in diskreditacijo našega dela. Smo in ostajamo družbenoodgovorni, spodbujamo neodvisnost in znanstveno svobodo, strpnost in medsebojno spoštovanje brez ogrožanja profesionalni muzejskih standardov.«Podobni napisi so se pojavili tudi na muzejski ploščadi pred Muzejem sodobne umetnosti Metelkova in vhodom v Slovensko kinoteko, po besedah direktorice Slovenske kinoteke, ki izjavo Kaje Širok v celoti podpira, so jih v sklopu čiščenja ploščadi dali odstraniti.