Cvetka Hedžet Tóth – angažirana ljubiteljica modrosti

V nadaljevanju preberite: Vsakdo, ki se je v zadnjih desetletjih mudil v četrtem nadstropju ljubljanske filozofske fakultete, se gotovo spominja Cvetke Hedžet Tóth. Ne le zato, ker je profesorica filozofije slovela kot strastna predavateljica, temveč tudi, ker se je z naključnimi študenti na fakultetnem hodniku, celo po upokojitvi, zapletala v pogovore, ki so segali od metafizike do delavskega boja, od osebnih težav študentov do politike.