Da je knjiga najlepše darilo, ni le kliše

Upravni odbor zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev je Tanjo Tuma imenoval na položaj po odstopu Mihe Kovača, ki je postal sokurator slovenskega častnega gostovanja na frankfurtskem knjižnem sejmu prihodnje leto. Pisateljica, urednica in založnica, po izobrazbi profesorica francoščine in angleščine, je že zgodaj vse svoje življenje zapisala knjigam.