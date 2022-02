Doma je imela vse, o čemer je sanjala

V nadaljevanju preberite:

»Ko obujem čevlje tragičnega­ lika, mi pri izvedbi pomagajo tudi težke življenjske izkušnje. Pri interpretaciji komičnih likov izbrskam iz sebe veselo, duhovito plat svoje narave, se ji prepustim in iz nje črpam navdih.« Sopranistka Andreja Zakonjšek Krt je letošnja dobitnica nagrade Prešernovega sklada za vlogo Amelie v Verdijevem Simonu ­Boccanegri in vlogo Marguerite v Gounodovem Faustu. »V četrt stoletja se je nabralo veliko raznolikih vlog, to mi je omogočalo, da poleg pevsko-tehnične prilagodljivosti preizkušam tudi sposobnost vživljanja v različna čustvena stanja, od najtežjih, polnih trpljenja, bolečin in stisk, do najlahkotnejših, polnih brezskrbnosti, veselja in želje po užitkih. Prek petja in glasbe se izrazijo v iskreno občutenem podajanju, ki pride iz globin srca. Menim, da občinstvo začuti interpretovo iskrenost in čustveno poglobljenost, hkrati pa ta na interpreta deluje zdravilno, očiščevalno,« je dejala.