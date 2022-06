Družba se boji tistega, česar ne razume

V nadaljevanju preberite:

Filozof, učenjak in mistik Apulej, rojen v Madavru v današnji Alžiriji, se je bil na neki točki svojega življenja, pri starosti okrog 35 let, primoran kot obtožen čarovništva zagovarjati pred lokalnim sodiščem v Sabrathi (današnja Libija). Okoliščine obtožbe so zajemale njegovo dozdevno sumljivo poroko z bogato vdovo Pudentilo, smrt njenega sina in Apulejevo »sumljivo« vedenje v javnosti. Apulej, izobražen filozof, mýstes – posvečenec v več misterijev in izbrušen retorik – je v svoj zagovor izvedel sijajno diatribo, ki je tožnika in njegovo obtožbo najverjetneje popolnoma osmešila. Njegov obrambni govor ima naslov Pro se de magia (V zagovor samega sebe glede čarovništva), včasih imenovan tudi Apologija (odgovor oz. obramba).

Poleg vseh bogatih podrobnosti je besedilo še zlasti zanimivo zaradi vprašanja, ki ga Apulej na ključnem mestu postavi svojim tožnikom: Quid sit magus? Kaj je čarovnik? Na videz preprosto vprašanje skriva globoko kompleksnost zgodovine tega izraza, ki je v samem jedru Apologije.