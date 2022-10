Družbena razmerja in prakse skozi oči literature

V nadaljevanju preberite:

Člani in članice programskega odbora so poudarili, da »dobre knjige donijo, včasih svet in naše poglede obračajo na glavo in odpirajo vprašanja, ob katerih rastemo«, zato se festival Itn. posveča avtorjem in avtoricam, ki se tega lotevajo »še posebno angažirano, opozarjajo na spregledano ali samoumevno, odpravljajo predsodke in rišejo poudarke, o katerih verjamemo, da nas lahko vodijo k ustvarjanju boljšega sveta«. Takšni so tudi Irena Štaudohar, Marcel Štefančič, jr. in Renata Salecl, s katerimi se bo mogoče družiti na zajtrku z avtorji, ki danes odpira dvodnevno festivalsko dogajanje.