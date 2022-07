Ekonomičen, domiseln in humoren projekt

V nadaljevanju preberite:

Da je mogoče do dobrih arhitekturnih rešitev priti hitro in učinkovito dokazuje skupna akcija revije Outsider in Mestne občine Maribor; kljub sorazmerno skromnim nagradam je na natečaj za plavajoči paviljon na Dravi prispelo kar 150 idejnih rešitev, komisija je soglasno za zmagovalca proglasila projekt Stolp Lent. Elaborat italijanskega arhitekta Federica Fiorina odlikujejo ekonomične in domiselne rešitve z opazno humorno noto, po najbolj optimističnih napovedih bi lahko paviljon zaplul po Dravi že v času festivala Lent prihodnje leto.