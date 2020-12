Evropski prestolnici kulture 2025 bosta Nova Gorica in Gorica

Od štirih mest, ki so se uvrstila v finalni izbor za Evropsko prestolnico kulture 2025 – Ljubljane, Nove Gorice, Pirana in Ptuja – je na koncu slavila Nova Gorica, pridružila se bo nemški prestolnici Chemnitz, ki je bila izbrana že oktobra.



Goriško-novogoriško kandidaturo s koordinatorjema Vesno Humar in Lorenzom De Sabbato vodi Neda Rusjan Bric, projekt so naslovili Go! Borderless, Gremo! Brezmejno.



»Ne bomo vas razočarali, mi smo pripravljeni, naredili bomo vse, kar smo obljubili, in še več. Evropa potrebuje solidarnost in enotnost. Čas je za novo poglavje v evropski integraciji, ki je posvečeno vsem ljudem. Obe naši državi sta zelo dober primer tega,« je ob razglasitvi zmage dejal novogoriški župan Klemen Miklavič.



Na Trgu Evrope, ki povezuje Novo Gorico in italijansko Gorico – dve mesti in dve državi –, je ob njem stal tudi goriški župan Rodolfo Ziberna. »Ne gre le za Gorico in Novo Gorico, gre za Evropo,« je pripomnil.



Neda Rusjan Bric je za Delo septembra razložila: »V poročilu je komisija pohvalila naš program ter celoten koncept, ki ga določa naša ob- in čezmejnost, in opozorila na nekatere možne pasti, ki ga ta čezmejnost prinaša. Skupna kandidatura s sosednjo italijansko Gorico seveda prinaša poleg prednosti tudi precej logističnih in drugih izzivov, zato pripravljamo trdno in prepričljivo strukturo za upravljanje tega velikega projekta, ki bo omogočala zahtevno urejanje mednarodnih formalnopravnih postopkov ter tekoč pretok vsebin, oseb in finančnih sredstev iz obeh držav.



Sredstva, ki ju mesti vlagata v kandidaturo, so hkrati tudi vložek v dogodke in dejavnosti za oblikovanje skupnega urbanega in kulturnega prostora, v zadnjih dveh letih predvsem v arhitekturno prenovo skupnega Trga Evropa. Kandidatura je tem prizadevanjem, ki potekajo že dolga leta, dala kontekst, usklajenost in nove usmeritve. V same postopke za pripravo prijavne knjige sta Mestna občina Nova Gorica in Občina Gorica (oziroma regija Furlanija - Julijska krajina) vložili 150.000 lani in enako letos, vsaka stran je obakrat prispevala polovico zneska.«



V novogoriškem taboru so po oznanitvi izida še poudarili, da je kandidatura ves čas imela polno in nedeljeno politično podporo v obeh občinah, celotni severnoprimorski regiji in deželi Furlaniji - Julijski krajini, nastajala je v tesnem sodelovanju z Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje EZTS GO. »Koncept Go! Borderless je zelo evropski in prinaša pomembne odgovore za izzive, ki so pred Evropsko unijo. Umetniški program, ki ga napovedujemo, pa je močno usidran v tradicijo in identiteto prostora, a hkrati mednaroden, sodoben in usmerjen v prihodnost,« so prepričani.



EPK je najpomembnejša pobuda EU na področju kulture. Njeni začetki segajo v leto 1985, ko so na pobudo takratne grške ministrice za kulturo Meline Mercouri evropski ministri za kulturo sprejeli resolucijo o letni organizaciji evropskega mesta kulture. Leta 1999 je bila sprejeta odločitev o preimenovanju pobude v evropsko prestolnico kulture.

