Iva Kovač je nova programska direktorica Mesta žensk

Teja Reba, nekdanja vodja festivala Mesto žensk. FOTO: Leon Vidic/Delo

Z aprilom mesto programske direktorice Mesta žensk prevzema vizualna umetnica in kuratorka. Kot je povedala, si bo v v prihodnjih letih prizadevala nadaljevati in širiti dosedanje prakse Mesta žensk ter se posvetila nujnostim današnjega časa. Iva Kovač je nasledila, ki je Mesto žensk programsko vodila šest let.Iva Kovač se bo, kot je povedala, posvetila nujnostim današnjega časa, pri čemer bo pozorna na njihovo pogojenost z obstoječimi, vztrajnimi neenakostmi. »Začela bom z akutnejšimi vprašanji, hkrati pa nagovarjala bolj kronične težave z zgodovinjenjem in vrednotenjem (umetniškega) dela žensk in spolno nenormativnih oseb kot tudi s pravično kompenzacijo zanj,« njene besede navajajo v sporočilu za javnost.Od načrtov za prihodnje leto je izpostavila sodelovanje z lokalnimi in mednarodnimi umetnicami in teoretičarkami, s katerimi bo Mesto žensk raziskovalo nenavadne rasne konstelacije v srednji in jugovzhodni Evropi. »Tukajšnje krajevno prebivalstvo so skozi zgodovino opredeljevali z etnično ali celo rasistično zaznamovanim besednjakom, o čemer pričajo primeri iz 90. let minulega stoletja, ki so v našem kolektivnem spominu še zelo navzoči, obenem pa smo se k temu, ko je šlo za ljudi iz še bolj vzhodnih ali južnih krajev, nagibali tudi sami,« je dodala.Programsko vodenje Mesta žensk je prevzela iz več razlogov, na prvem mestu je njeno občudovanje dolgoletne vztrajnosti in dejavnosti društva, ki načenja izjemno pomembna vprašanja za sodobno umetnost, pa tudi za feministično kritiko, kar je morda še pomembneje, je pojasnila.Iva Kovač je bila vodja PM in Prsten galerije hrvaškega Društva likovnih umetnikov v Zagrebu (2010-2012). Kurirala in vodila je program galerije SIZ na Reki (2013-2015). Od leta 2017 je selektorica programa in organizatorica dejavnosti umetniške organizacije GSG na Reki, kjer je leta 2018 pod okriljem umetniške organizacije GSG ustanovila revijo Časopis za društvo i umjetnost, ki bo kmalu dočakala tretjo izdajo.Od leta 2012 deluje tudi kot članica umetniškega kolektiva Fokus Grupa. V okviru kolektiva je razstavljala in sodelovala s številnimi kulturnimi organizacijami v Sloveniji in mednarodnem prostoru. Kot dobitnica štipendije za umetniško rezidenco Künstlerhaus Büchsenhausen pa je pripravila poletni seminar za študentke in študente innsbruškega Inštituta za teorijo arhitekture.Teja Reba je v svojem mandatu Mesto žensk razširila v razvejano in mednarodno še bolj prepoznavno organizacijo. Poleg obstoječega Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti je vzpostavila nove programske aktivnosti in projekte, kot so produkcija in zastopanje slovenskih umetnic, mednarodni rezidenčni program, kulturno - umetniška vzgoja in pedagoški program, specialna knjižnica za sodobno umetnost in feminizem, spletni arhiv Mesta žensk in letni zbornik Refleksije.Skupaj z mednarodnimi partnerji je zasnovala večletne evropske projekte, ki so pridobili podporo Evropske komisije: Performing Gender - Dance Makes Differences, Musica Femina, Women on Women, Be Part, Act-Art, Power, BurnOut Aid, Performing Gender - Dancing in Your Shoes.Mesto žensk je v času njenega vodenja dvakrat prejelo naziv EFFE Label, ki ga najkakovostnejšim festivalom v Evropi podeljuje Evropsko združenje festivalov, in nagrado princese Margriet 2019, ki jo podeljuje Evropska kulturna fundacija, so še sporočili z Mesta žensk.