Javne skrivnosti malih ulic

Dodatna motivacija za ustvarjalnost

Komaj se je s predstavo Jubilej sinoči zaključil festival Trigger, že pred gledališče Glej in njegovo okolico kličejo novi dogodki. Nocoj se v kulturni četrti Soteska začenja festival #soteskaopen, ki bo en mesec skrbel za živahnejše kulturno dogajanje v mestu.V gledališču Glej je preteklih pet dni potekal festival Trigger oziroma platforma za internacionalizacijo, ki je k nam privabila številne tuje festivalske selektorje, ponudila pa je tudi priložnost za debate in pogovore. »Navkljub težkim pandemijskim razmeram nam je uspelo v Ljubljano in Maribor pripeljati blizu 30 programerjev iz vse Evrope, ki so si ogledali izbor dvanajstih predstav neodvisne gledališke produkcije, primerne za gostovanja v tujini. V Mariboru smo v sodelovanju s Centrom za kreativnost in Festivalom Prestopi ter v okviru projekta Odri brez meja osvetlili težavo kulture, ki se dogaja v centru moči, drug z drugim delili primere dobrih praks, se spraševali, kako poteka programiranje sodobne umetnosti izven urbanih centrov ter razmišljali o novih oblikah mreženja, ob upoštevanju ekoloških in zdravstvenih kriz, ki smo jim priča v zadnjem obdobju,« je povedala vodja Gledališča GlejFestival #soteskaopen so v Gleju pripravili že lani v času pandemije, ko so se kapacitete v notranjih dvoranah drastično zmanjšane. S tem, ko so dogajanje prenesli na prosto, so kulturo približali širšemu občinstvu. »Kulturno četrt Soteska sestavljamo ustvarjalci, prebivalci in ponudniki storitev, ki že vrsto let delujemo in živimo v središču Ljubljane. Z našimi dejavnostmi želimo delovati odprto, povezovalno in predvsem skupnostno. Včasih imamo ob velikem številu turistov v Ljubljani občutek, da v središču mesta ne živi več nihče, kar seveda ne drži. V malih ulicah Ljubljane se skrivajo izjemno plodoviti, kreativni in zanimivi ustvarjalci, obrtniki, gostinci in drugi akterji, ki jim skozi Kulturno četrt Soteska dajemo dodatno motivacijo za ustvarjanje in vidnost.Našim občinstvom pa možnost preživljanja kvalitetnega prostega časa v intimnem okolju ponavadi skritih dvorišč v središču mesta ob spremljavi odličnih umetnic in umetnikov z različnih področij ustvarjalnosti,« pojasni Remeta in dodaja, da gre v programskem smislu za produkt dolgoletnega povezovanja kulturnih, turističnih in kulinaričnih akterjev iz ulic v okolici Gregorčičeve. »In tudi tokrat smo na festival povabili številne neodvisne producente, ki se po polletnem zaprtju dvoran soočajo z veliko težavo prikazovanja svojih del,« dodaja sogovornica in omeni ključne sestavine letošnjega programa.Premierno bosta na sporedu dve predstavi; Kako smo prišli do sem?in(produkcija Moment in Glej) ter Under Construction – prvi izveninstitucionalni projekt mladega kolektiva Počemučka. V tem času bo potekal tudi Festival ŠtudenTeater. Po polletnem zaprtju bo na odru spet nekaj predstav z repertoarja Gleja. V okviru mladinskega programa bo na ogled predstava Sreče Lov. Moment sodeluje s predstavami Heroj 2.0, B U M ! in Čuk na palici, Via Negativa s predstavo Tonight I Celebrate, Plesni teater Ljubljana s festivalom U[KREP]. Mesto žensk bo podelilo nagrade WoW, Fabula organizira pogovor z, na odru pa gostuje tudi Black Box Studio.A uvod bo glasbeni. V predpoletno noč nas bo ob 21. uri zmamila pevka, ki je pravkar izdala svoj četrti album, po avtorski poeziji, pesmihin romski poeziji jo tokrat navdihujejo sodobne, tradicionalne in staroselske pesmi iz Mehike. Uradna predstavitev albuma Caricias/Božanja bo na Drugi godbi, a gotovo bomo nekaj novih skladb slišali tudi nocoj.