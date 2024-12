Jezik niso samo besede

»Mladi nimajo izkušenj z življenjem in delom pred razmahom digitalne tehnologije, zato bo skepsa morda umanjkala. Kot rečeno, je prihodnost težko napovedati, morda se bo res število ljudi, ki jih bo zanimalo znanje jezikov in različnih kultur, zmanjšalo na srednjeveške številke, torej bo to le še manjšina (smeh). Ampak mislim, da se to ne bo zgodilo. Mladi imajo želje in aspiracije. Tudi tisti, ki menijo, da je poležavanje ob bazenu in srkanje martinija ultimativni življenjski cilj, se kmalu zavedo, da brezdelje vodi v apatijo in naveličanost, četudi se navzven, na družbenih omrežjih, predstav­lja kot hedonistično zajemanje življenja z veliko žlico«, je dejala Alison Rodrigues, predsednica Mednarodne zveze prevajalcev (FIT).