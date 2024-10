Pred točko, s katere ni vrnitve

V nadaljevanju preberite:

»To, kar se mogoče zdi kot napredek, v resnici vodi v velikansko izgubo strokovnega znanja ter kognitivnih in intelektualnih sposobnosti v vseh človeških družbah ter utira pot v brezdušno, brezsrčno in brezčutno prihodnost, nasičeno z uniformiranimi vsebinami, ki so pro­izvedene na hitro in v skoraj neomejenih količinah,« so književni prevajalci zapisali v manifestu, ki ga je doslej podpisalo nekaj tisoč prevajalcev z vsega sveta. Gre seveda za problematiko umet­ne inteligence, ki vse bolj posega tudi na področje prevajalstva.