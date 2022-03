Kaja Širok direktorica javnega zavoda GO! 2025

Novogoriški mestni svetniki so na današnji seji za direktorico javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture Nova Gorica za obdobje pet let potrdili Kajo Širok. Kot je povedala za STA, se je za kandidaturo odločila, ker je domačinka in pozna te kraje, poleg tega se ji je glede na njeno dosedanje delovanje zdela kot naravna pot.

»Tukaj sem doma, te kraje poznam, nenazadnje sem o usodah in zgodovini pisala doktorat. Študirala sem tako v Sloveniji kot v Italiji in glede na vse moje dosedanje opravljeno delo in tudi poznavanje delovanja javnega zavoda - deset let sem vodila Muzej novejše zgodovine Slovenije - se mi je zdelo kot neka naravna pot, neko sosledje dogodkov, ki je pripeljalo do tega. Zdi se mi, da sem prava oseba, v pravem trenutku na pravem kraju. In ta kraj je moj dom,« je povedala.

Kaja Širok (1975) je zgodovinarka in italijanistka, leta 2009 je doktorirala iz področja kulturne zgodovine. Študijsko se je izobraževala v Bologni in Rimu. Med letoma 2011 in 2021 je vodila Muzej novejše zgodovine Slovenije. Kot docentka za področje novejše in sodobne zgodovine je istočasno delovala tudi v znanstveno-raziskovalni skupini na oddelku za sociologijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 2021 predava na Univerzi v Novi Gorici, smer Kulturna zgodovina.

Posveča se raziskavam na področju zgodovine, muzeologije in dediščine, ustne zgodovine, študij o mejah in nacionalnosti, študij kolektivnega spomina. Med drugim že drugi mandat vodi nacionalni slovenski odbor mednarodne organizacije ICOM. Za svoje delo na področju kulture in znanosti ji je Republika Italija leta 2014 podelila naziv vitezinja reda italijanske zvezde.

V svojem programu vodenja projekta Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je zapisala: »Leta 2025, petdeset let po podpisu Osimskih sporazumov, bo Goriška regija postala center evropske kulture in ustvarjanja. Prestižni naslovom prestolnice kulture bo v našo regijo prinesel pomembno sporočilo Evropske Unije in vrednot strpnosti, znanja, kreativnosti ter brezmejnega ustvarjanja. Mesti Nova Gorica in Gorica bosta skupaj postali prva brezmejna evropska prestolnica kulture, v valorizaciji dediščine multikulturnega prostora, ki je po turbulentnem stoletju znal pokazati Evropi in celemu svetu moč povezovanja in sodelovanja.«

Projekt EPK GO! 2025 je po njenih besedah »skupna odgovornost skupnosti in delo za skupnost, v premagovanju izzivov oblikovanja novih kulturnih praks in gospodarskem opolnomočenju sektorja.Naša ambicija, da lahko brezmejno ustvarjamo originalno, kvalitetno in vsem dostopno kulturno produkcijo, mora postati učna ura za vse bodoče prestolnice kulture in širši evropski prostor,« je dodala.

Kot je še zapisala, si bo v mandatu vodenja zavoda prizadevala, da bo GO! 2025 »zgodba o uspehu in novi pilotni model naslednjih evropskih prestolnic kulture. Nikoli bolj kot danes se moramo v Evropi zavezati k miru in sožitju, k ustvarjanju prostorov združevanja in medgeneracijskega dialoga, kreativnega opolnomočenja vseh članov skupnosti, prepletanja znanj in dediščine preteklosti z novim kulturnimi praksami. Kultura je del nas, našega vsakdana in vrednota naše skupnosti. Je živa, dinamična in v nenehnem ustvarjalnem pogonu. Taka mora biti tudi GO! 2025 Nova Gorica - Gorica,« je še zapisala.

Razpis za direktorja javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica je bil objavljen januarja. Nanj so se prijavili trije kandidati.