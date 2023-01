Kanon je še vedno nerazumljivo močen

V nadaljevanju preberite:

V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) si je trenutno mogoče ogledati predstavo Ivana Viripajeva Neznosno dolgi objemi, ki med New Yorkom in Berlinom sledi spremenljivim razmerjem med ženskama in moškima. Dramaturgijo je podpisala Eva Mahkovic, ki v MGL službuje od leta 2009, poleg tega ustvarja avtorska besedila in hibridne, manj preizkušene forme vpeljuje v gledališče in literaturo. Pri založbi­ Beletrina bo letos izšla njena nova knjiga TOXIC, ki bo raziskovala temo toksičnih odnosov in življenjskih situacij.

Gledališki list za predstavo Neznosno dolgi objemi je nekaj posebnega: »Viripajeva smo prebrali, ga komentirali in se medtem ves čas navezovali drug na drugega,« je povedala Eva Mahkovic. »Neformalna oblika pisanja je v klepetu prek messengerja nastajala dva meseca, med septembrom in novembrom 2020, sočasno z ustvarjanjem predstave. Naše delo se je močno prepletlo s takrat­nim življenjem, saj je to bil čas zaprtja zaradi covida. Nastalo je živo, vsebinsko gosto besedilo, polno čustev, ki ga močno določa medij, kjer je nastalo, medij, prek katerega naša generacija živi in komunicira, obenem je dokument nekega časa.«