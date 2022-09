Kraljici Nefretete ne pustijo oditi domov

Evropska stališča do vračanja umetnin, ki so jih muzejske institucije pridobile v času kolonializma, se spreminjajo. Egiptolog in nekdanji egiptovski minister za antikvitete Zahi Havas trdi, da so zbrali vse potrebne dokaze, da so bili kamen iz Rosette, poprsje egipčanske kraljice Nefretete in zodiak iz Dendere ukradene in bi jih Britanski muzej, berlinski Novi muzej in Louvre morali vrniti Egiptu.

Po tistem, ko so se ob desetletja tlečem vprašanju vračanja grških umetnin s Partenona stališča Britanskega muzeja začela v zadnjih mesecih mehčati, se podobna bitka zaostruje z novimi zahtevami: arheolog in nekdanji egiptovski minister za antikvitete Zahi Havas zahteva, da Britanski muzej, berlinski Novi muzej in Louvre vrnejo ključne artefakte staroegipčanske kulture, kamen iz Rosette, poprsje egipčanske kraljice Nefretete in zodiak iz Dendere.

Kamen iz Rosette je v Britanskem muzeju od leta 1802. Foto Wikipedia

Zbrali smo vse potrebne dokaze

Havas, ugledni egiptolog in nekdaj vodja egiptovskega vrhovnega sveta za umetnine starodavnega Egipta, ki je leta 2011 postalo ministrstvo za antikvitete, je več kot jasen: od treh velikih evropskih muzejev preprosto zahteva vrnitev ukradenih predmetov, napoveduje tudi, da bo v ta namen objavil peticijo, ki jo bo podpisala skupina egiptovskih intelektualcev, in jo prihodnji mesec poslal omenjenim evropskim muzejem.

Petinsedemdesetletni arheolog, znan tudi po svojem klobuku, ki spominja na filmski lik raziskovalca Indiane Jonesa, bitko za vračilo umetnin iz velikih evropskih in drugih muzejev vodi že dolgo, zdaj je svojemu pozivu dodal: »Prepričan sem, da so kamen iz Rosette, poprsje egipčanske kraljice Nefretete in zodiak iz Dendere edinstvene umetnine, katerih dom bi moral biti Egipt. Zbrali smo vse potrebne dokaze, da so bile vse tri umetnine Egiptu ukradene. Britanski muzej nima nobene pravice razstavljati kamna iz Rosette.«

Za vse tri artefakte je Havas prosil že pred leti v okviru priprav na večkrat odloženo odprtje novega Velikega egiptovskega muzeja v Gizi, z zahtevami po vračilu pa se je na vodstva berlinskega, londonskega in pariškega muzeja obrnil že večkrat, nazadnje leta 2019, vsakokrat neuspešno. »Kako lahko zavrnete prošnjo za izposojo novemu velikemu muzeju, saj hranite številne iz Egipta odpeljane umetnine. Veliki egiptovski muzej bo največji in najboljši na svetu.«

Kot vodja vrhovnega sveta za umetnine starodavnega Egipta je Havas, ki je položaj moral zapustiti po revoluciji leta 2011, že leta 2003 takratnemu direktorju Britanskega muzeja Neilu MacGregorju povedal, da se bo spustil v divjo bitko, če se vodstvo muzeja ne bo strinjalo z brezpogojno vrnitvijo kamna iz Rosette.

Kamniti zodiak v Denderi je leta 1799 odkril francoski arheolog Vivant Denon. Foto Wikipedia

V pogovoru za bližnjevzhodni časnik The National je Havas poudaril, da zdaj opaža spremenjena evropska stališča do vračanja umetnin, ki so jih evropske muzejske institucije pridobile v času kolonializma. Egiptolog, ki je pred leti na izlet ob piramide popeljal tudi ameriškega predsednika Baracka Obamo, je prepričan, da se v tem smislu Evropa prebuja, z naklonjenostjo je sprejel tudi stališča francoskega predsednika Emmanuela Macrona o vračanju ukradenih umetnin nekdanjim francoskim afriškim kolonijam. »Če mi ne bo uspelo,« je za The National povedal Havas, »bodo moje delo nadaljevali nasledniki. To je primer, ki ga ni mogoče zaustaviti.«

Spremembe v stališčih je opazil tudi Alexander Herman, direktor londonskega inštituta za umetnost in zakonodajo: »Vidim, da se stališča spreminjajo, nekateri stari argumenti, ki so se jih dolgo oklepali, postajajo vse bolj šibki.« V ta kontekst spada tudi pripravljenost nemških oblasti, ki so lani začele vračati zgodovinske umetnine, naropane ob koncu 19. stoletja v nekdanjem kraljestvu Benin in jih danes hranijo različni nemški muzeji in zasebne zbirke, pa tudi napoved londonskega muzeja Horniman, da bodo Nigeriji vrnili dvainsedemdeset artefaktov, ki so jih pustolovci ukradli leta 1897.

Najbolj veličastni eksponati

Kamen iz granita, ki ga datirajo v leto 196 pr. Kr., je med Napoleonovim bojnim pohodom po Egiptu poleti leta 1799 v pristaniški utrdbi Saint Julien pri Rosetti (danes Rašid) našel francoski stotnik Pierre-François Bouchard. Na njem je v treh črkopisih, hieroglifih, egipčanski demotski pisavi in grščini, vklesana odredba vladarja Ptolemaja V. Epifana, kar je francoskemu jezikoslovcu Jean-Françoisu Champollionu leta 1822 omogočilo razvozlati hieroglife.

Francozi so bili prisiljeni kamen leta 1801 v Kairu, kamor so ga pripeljali v Egipčanski inštitut, izročiti Britancem, ki so ga v imenu kralja Jurija III. zaplenili in v Aleksandriji naložili na ladjo (Francozi so lahko obdržali le odtise, ki so jih napravili pred izročitvijo,) po prihodu v Portsmouth februarja 1802 so dragoceno ploščo prepeljali v Britanski muzej, kjer jo od takrat hranijo še danes (izjemoma so jo na varno umaknili le leta 1917, med prvo svetovno vojno). Kamen iz Rosette bo tudi osrednja atrakcija prihajajoče razstave Hieroglifi – razkrivanje starodavnega Egipta, ki jo bodo v Britanskem muzeju odprli sredi oktobra in bo na ogled do februarja 2023.

Poprsje egipčanske kraljice Nefretete je leta 1912 odkril nemški arheolog Ludwig Borchard. Foto Wikipedia

Poprsje egipčanske kraljice Nefretete, apnenčasti kip, ki je nastal okoli leta 1345 pr. Kr., leta 1912 pa ga je v Amarni (danes Tell el-Amarna) odkril nemški arheolog, so Nemci odpeljali v berlinski muzej, med drugo svetovno vojno so ga skupaj z drugimi eksponati iz egiptovske zbirke umaknili iz muzeja in shranili v rudniku soli v kraju Kaiseroda, v Berlin so ga prepeljali leta 1956, od leta 1967 je bil več desetletij razstavljen v Egiptovskem muzeju na gradu Charlottenburg, kasneje nekaj časa v Kulturforumu na Potsdamerplatzu, nato pa v berlinskem Starem muzeju, od koder so ga leta 2009 prenesli v tako imenovani Novi muzej.

Kamniti zodiak na stropu preddverja templja boginje neba in plodnosti Hator v Denderi blizu Teb, verjetno najstarejši svetovni prikaz nebesnega živalskega kroga (datiran je v leto 50 pr. Kr.), je leta 1799 odkril francoski arheolog Vivant Denon, leta 1822 so ga po tem, ko so naredili natančno repliko, Francozi pod vodstvom Clauda Lelorraina odstranili in odpeljali v Pariz v kraljevo, pozneje francosko nacionalno knjižnico, leta 1922 pa so ga preselili v Musée du Louvre.

Poudarjanje širšega konteksta

Na nove Havasove zahteve in napoved peticije so se v Britanskem muzeju odzvali z izjavo, v kateri – tako kot nedavno v primeru grških partenonskih kipov – igrajo na noto, da razstavljanje kamna iz Rosette ob asirski in grški umetnosti poudarja povezanost med kulturami, ki v Kairu ali drugod ne bi bila mogoča: »V Britanskem muzeju si obiskovalci lahko ogledajo kamen iz Rosette ob drugih faraonskih tempeljskih spomenikih in tudi v širšem kontekstu drugih starodavnih kultur, med drugimi stare rimske, grške in perzijske, tako je publiki omogočeno raziskovati velik zgodovinski lok ... Kakor velja za celotno zbirko, je tudi kamen iz Rosette v muzeju na ogled vsem zainteresiranim tudi z dogovorom, omogočeno je akademsko raziskovanje, obiskovalci z vsega sveta pa si lahko eksponate, tudi kamen iz Rosette, ogledajo na spletni strani muzeja, kjer so dosegljivi tridimenzionalni posnetki.«