Krize sodobnosti in rešitve prihodnosti

Danes popoldne se bo v Cukrarni začela šesta edicija festivala ­Indigo, ki v soorganizaciji­ Muzeja in galerij mesta Ljubljane in številnih nevladnih organizacij z naslovom Masovna hipnoza prinaša predavanja in pogovore s področij arhitekture, oblikovanja, filozofije, glasbe in vizualne umetnosti, pa tudi koncerte in sejem knjige umetnika. »Čas pandemije je pretresel svet in ga dodobra spremenil, antagonizmi in problemi, s katerimi se spoprijemamo, pa so ostali. Še več, njihova razdiralna moč se potencira. Neoliberalni konstrukti, populizmi, ideologije, o katerih smo mislili, da so izginile, se razraščajo. Podnebne spremembe uravnavajo naš vsakdan. Laži in neresnice so zavzele digitalne medije,« je festival napovedal njegov vodja Blaž Peršin in poudaril, da so se za tematski okvir »masovne hipnoze« odločili prav ob razmislekih o trenutnem zeitgeistu. Indigo, ki bo potekal med 13. in 15. ter 21. oktobra, bo s predavanjem Drugo antropoceno opozorilo: osebnost narave odprla umetnica in arhitektka Marjetica Potrč, sklenil pa se bo s težko pričakovanim pogovorom Slavoja Žižka z Janisom Varufakisom.