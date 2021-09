Krošnja in korenina hkrati

V nadaljevanju preberite:

Razstavni prostor Cordoaria Nacional v Lizboni do novembra gosti Rapture, največjo razstavo sodobnega kitajskega umetnika in aktivista Ai Weiweia. Kuriral jo je Brazilec Marcello Dantas. Na ogled je kar 85 del; večina jih je istočasno na ogled prvič. Med njimi so tako umetnikova kultna dela kot novejša, ki so nastala na Portugalskem v sodelovanju z lokalnimi obrtniki in rokodelci. Instalacije, skulpture vseh velikosti ter foto- in videogradivo obiskovalca nagovarjajo v univerzalnem umetniškem jeziku, ki ga zaznamuje razpetost med stvarno in imaginarno. Po kuratorjevem mnenju je dvojnost največja dragocenost Ai Weiweieve umetnosti.