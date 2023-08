Kultura kot zrcaljenje raznolikosti demokracije

V nadaljevanju preberite:

Drugi dan Blejskega strateškega foruma je v torek postregel z okroglo mizo Nič kulture, nič demokracije!. Razpravljali so o pomenu kulture in izobraževanja za aktivno, kritično državljanstvo in evropski demokratični proces, varovanju evropskih vrednot in nevarnosti čredne mentalitete, umetniški svobodi, kulturni diplomaciji, zagotavljanju socialne varnosti umetnikom in drugem.