Ljubitelji kulture veseli odprtja galerij

Pozivi h kulturi dialoga

Slovenski kulturni praznik, ki je sicer zaradi trenutnih razmer večinoma potekal v digitalnem okolju, je na brezplačne oglede v muzeje in galerije privabil številne obiskovalce. Pred Narodno galerijo se je tako vila dolga vrsta čakajočih, ki so si lahko ogledali stalno zbirko Umetnost na Slovenskem. Prost vstop za obiskovalce je bil še za ogled stalne razstave(1909–2005) iz umetniške zbirke, ter(1908–1964).Tradicionalna proslava v Vrbi na sam praznik je odpadla, tradicionalni recital Prešernove poezije, ki ga ob Prešernovem spomeniku v Ljubljani pripravljajo slovenski dramski igralci, pa je potekal iz radijskega studia in se prek zvočnikov razlegal v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Celju.S poslanicama sta se ob kulturnem prazniku oglasila premierin predsednik DZ. Kot je zapisal prvi, je kultura eden ključnih temeljev slovenske nacije in samostojne države. A glede na njeno poslanstvo bi premier od kulture pričakoval bolj državotvorno držo, saj so trenutne razmere po njegovih besedah preveč resne, da bi se "nanje odzivali skozi ulični aktivizem, grožnje in mazaške akcije". Zorčič je kulturnike in umetnike označil za vizionarje, "ki nam rišejo boljšo različico sveta in nas samih, nas usmerjajo in osmišljajo naša življenja". Ob tem je opomnil, da kultura in umetnost "nista in ne smeta biti obravnavani kot privilegij, predvsem pa nikakor ne smeta postati postranska škoda epidemije".O pomembnosti kulture dialoga, še zlasti v krizi, kot je trenutna, na sprejemu letošnjih nagrajencev poudaril predsednik države. Kultura dialoga je po njegovem mnenju odvisna od nas samih, vsak dan pa jo lahko ali plemenitimo ali siromašimo. Dandanes namreč opaža vse več nepazljivega in neprijaznega govora, od javnega dialoga pa je odvisno naše razpoloženje. Pahor je sicer prepričan, da se mora kulture dialoga zavedati zlasti politika, ki "zaradi moči in javnosti določa govorni vzorec in na ta način tudi splošno razpoloženje".Iz Društva slovenskih pisateljev pa so na praznik kulture sporočili, da zaradi nedavnih ukrepov premiera Janše, da preko urada za komuniciranje prepove javno nastopati nekaterim funkcionarjem vlade, ne bo sodelovalo na dogodkih, ki so načrtovani ob 30-letnici države. Odločitev so utemeljili s tem, da je predsednik vlade tako ali tako prevzel vse vzvode oblasti ter postal edini govorec resnice o stanju v državi na vseh področjih.