Maribor končno dobiva novo podobo

Maribor je bil, kar zadeva kulturno infrastrukturo, nedvomno veliki osmoljenec leta 2012, ko je mesto nosilo naziv evropske prestolnice kulture (EPK). Od visokoletečih idejnih projektov, za katere je bilo porabljenega zelo veliko denarja, ni bil uresničen niti eden, desetletje kasneje pa se premika, in to celo v presenetljivo hitrem tempu. Očitno je Maribor v intenzivnem investicijskem ciklu, velik del projektov pa sodi na področje gradnje, rekonstrukcije ali obnove kulturnih objektov. »V mestu potekajo projekti v skupni vrednosti 112 milijonov evrov, polovico sredstev prihaja iz evropskih virov in državnega proračuna,« pojasnjuje župan Saša Arsenovič. Glavni projekt je Center Rotovž, katerega gradnja se je kar štirinajst let po izbrani arhitekturni rešitvi ter takšnih in drugačnih preigravanjih le začela.