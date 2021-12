Marmorna lepota antičnih skulptur

V nadaljevanju preberite:

V muzeju Torlonia so bila dela razstavljena po temah. Posebej so bile razstavljene živali, potem muze, pa sarkofagi itd. Seveda v zbirki ne manjka doprsnih kipov, portretov vladarjev in drugih znanih osebnosti, pa tudi neznanih posameznikov. Po drugi svetovni vojni je muzej redko odprl vrata, od leta 1976 pa je bil popolnoma zaprt. Zbirko so hranili v treh sobah palače, ki so jo v tistem času sicer spremenili v apartmajski kompleks.