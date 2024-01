Mateja Bizjak Petit se znova podaja v samostojne vode

Mateja Bizjak Petit, pesnica, prevajalka, lutkarica, dramaturginja in režiserka, se po trinajstih letih poslavlja z mesta direktorice Centra za ustvarjanje za otroke (Centre de Créations pour l'enfance) v francoskem Tinqueuxu. Odslej bo, kot pred nastopom te funkcije, delovala samostojno, Hišo slovenske poezije, ki je del centra, pa bo odnesla s seboj.

»Nimam občutka, da kaj zapuščam. Gre bolj za to, da grem oziroma moram naprej,« je za Delo povedala Mateja Bizjak Petit, ki je center, ustanovljen leta 1960 in leta 1998 nagrajen z visokim francoskim državnim priznanjem za inovacije v kulturi, vodila od leta 2011. Takrat je bil tik pred zaprtjem, v nekaj letih pa ga je postavila na noge.

Prihodnost Hiše slovenske poezije

»Stopila sem s svobodne poti lutkarstva in se v celoti predala projektu, saj mi je bil zelo pri srcu glede na to, da se mi je zdel kot zmes Pionirskega doma in Hiše otrok v Ljubljani. Prostor, v katerem se skrbi za kulturno-umetniško vzgojo na visoki ravni ter za sodobno ustvarjanje in raziskovanje na področju umetnosti za otroke,« je povedala.

V centru, ki se danes po njenih besedah dobro drži, je poleg obstoječih akcij ustanovila tudi prvi sejem poezije za otroke in mladino v Franciji, ki poteka vsako leto v času slovenskega kulturnega praznika. »Kajti dodatna aktivnost, ki sem jo vpeljala že na začetku, je bila tudi Hiša slovenske poezije,« je poudarila Mateja Bizjak Petit. S sejmom je Tinqueux postal »mesto poezije«, francosko ministrstvo za kulturo pa ga je identificiralo kot center za razvijanje sodobne umet­nosti za otroke.

Po njeni zaslugi se pariški sejem poezije vsako leto odpre s predstavitvijo slovenskih pesnikov. FOTO: Nina Medved

»Zelo sem ponosna na vse, kar smo v centru ustvarili v teh trinajstih letih. Očitno so bili zadovoljni tudi drugi, saj sem za to delo prejela prestižen naziv vitezinje reda umetnosti in leposlovja,« je dodala. Po njeni zaslugi se eden od največjih sejmov poezije v Evropi, pariški Marché de la Poésie, vsako leto odpre s predstavitvijo slovenskih pesnikov. Letos bo to pesnica in prevajalka Živa Čebulj.

Center v Tinqueuxu se, tako Mateja Bizjak Petit, danes dobro drži, a kljub temu so ji stene pretesne – vleče jo nazaj v ustvarjanje. Kot je pojasnila, bo kot samostojna strokovnjakinja še naprej skrbela za razvijanje otroške poezije, hkrati pa se bo znova posvetila pisanju in ustvarjanju na področju gledališča in lutkarstva. Za Hišo slovenske poezije, ki jo bo odpeljala s seboj, trenutno išče nov prostor, »ki bo tako zaživel samostojno in morda s tem postal celo se bolj viden in aktiven«.