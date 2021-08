Med raziskovalno in umetniško prakso

V nadaljevanju preberite:



V sklopu 24. mednarodnega fes­tivala uprizoritvenih umetnosti Mladi levi, ki pod okriljem Zavoda Bunker še do 29. avgusta napolnjuje številna prizorišča po Ljubljani, lahko danes v ŠD Tabor obiščete interaktivno performativno instalacijo Tanie El Khoury, ki pod naslovom Menjalni tečaj kulture zastavlja vprašanja o intimni in kolektivni zgodovini, migracijah, spominu, arhivih in (politični) moči. Dela Tanie El Khoury, ki živi med Bejrutom, Londonom in New Yorkom, temeljijo na dolgotrajnih raziskavah arhivskega, zgodovinskega in dokumentarnega gradiva, na intimnih zgodbah posameznikov in posameznic, s katerimi pa po besedah Zavoda Bunker »zareže v zgodbe vseh nas in v teme, katerih del smo: koncentracija moči, nasilje v državi, meje, spolne politike in ideja drugosti«. Med intimnim in kolektivnim stoji tudi interaktivna performativna instalacija Menjalni tečaj kulture, ki kot arhiv, v katerega je povab­ljenih deset gledalk in gledalcev, razgrinja vaško življenje na meji med Libanonom in Sirijo, zaznamovano z vojno, kratko selitvijo v Mehiko in reko, ki se ne zmeni za kolonialne in državne meje.