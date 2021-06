Načini gledanja neba

V nadaljevanju preberite:



Ko se boste prihodnjič potepali­ po zahodni Tirolski, se ustavite v smučarski vasici Lech, kjer vas pričaka Skyspace Lech, objekt Jamesa Turrella (1943–), enega od največjih in najinovativnejših sodobnih (ameriških) umetnikov, čigar dela se poigravajo z našo zaznavo svetlobe, barv, prostora ter – posledično in neizogibno – z mejami naše navidezne resničnosti. Kot je za New York Times zapisala Jori Finkel, gre pri seriji Skyspace za »nebesne opazovalnice, ki ustvarjajo precej čarobno iluzijo, da je nebo na dosegu roke – kot platno razpeto čez stropno odprtino«. Ob tem James Turrell zapira vrzel med tistim, kar je opazovano, in tistim, ki opazuje ter – prosto in prilagojeno po Johnu Bergerju – preizprašuje načine gledanja.