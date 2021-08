Nemci še vedno zadržani pri vračanju umetnin

V nadaljevanju preberite:

Vračanje umetnin, ki so bile v času nacionalsocializma zaplenjene Judom, še vedno sprem­ljajo številni zapleti. Razstavo o umetnostnem zgodovinarju, zbiratelju in galeristu Maxu Sternu­ bodo po štirih letih prelaganja in polemik prihodnji teden v Düssel­dorfu le odprli, toda brez sodelovanja skladov in institucij, ki upravljajo njegovo dediščino.