Nevarnosti radikalnega aktivizma

Umetniški aktivizem je v različnih oblikah in funkcijah znan že stoletja, v zadnjem času pa dobiva nove dimenzije. Sem sodi predvsem uporaba oziroma kar zloraba muzejskih in galerijskih prostorov kot lokacije propagandnih akcij, kjer je umetniško delo zgolj orodje za pritegnitev pozornosti. Začelo se je 29. junija, ko so protestniki, člani skupine Just Stop Oil, ki zahtevajo opustitev porabe nafte, najprej z razpršilom popisali stene galerije Kelvingrove v Glasgowu, nato pa sta se dva z lepilom prilepila na okvir slike Horatia McCullocha. Sledili so drugi britanski muzeji in galerije, nato še preskok v Italijo, kjer so protestniki akcijo izvedli v galeriji Ufizzi.