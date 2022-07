Nevidni, a ključni mojstri iz ozadja

V nadaljevanju preberite:

Finančno podhranjena, predvsem s stališča izobrazbe premalo formalizirana in nemalokrat podcenjena poklica kinooperaterja in realizatorja lutkovne zasnove oziroma lutkovnega tehnologa sta v upadu (in ob kritiku oziroma recenzentu umeščena na seznam deficitarnih poklicev v kulturi). Kateri so vzroki za zamiranje izredno širokega nabora znanj in veščin, ki ju zahtevata poklica, in kako področji ne le ohranjati, temveč tudi spodbujati?

O tem smo spregovorili z direktorico Slovenske kinoteke Ženjo Leiler Kos, vodjo tehničnega oddelka in kinooperaterjem v Kinodvoru Bojanom Bajsićem, lutkovnim tehnologom, animatorjem lutk in scenografom Žigo Lebarjem, vizualnim umetnikom in vodjo delavnic Lutkovnega gledališča Ljubljana Zoranom Srdićem Janežičem ter Polono Torkar iz društva Asociacija