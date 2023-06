O kompleksnem dialogu z drugimi kulturnimi okolji

V nadaljevanju preberite:

Konferenca v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je posvečena izidu monografije Zgodovina slovenskega literarnega prevoda. V delu, ki je izšlo pod okriljem Cankarjeve založbe in Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, so povzete raziskave 64 avtorjev ter v dveh zvezkih osvetljena vloga prevoda v razvoju slovenske literature, jezika in kulture.