Obsedenost s fiktivno zgodovino

»Res so na potek zgodovine neredko vplivala naključja. Pri Putinu je bilo veliko neznank, vendar sem bila prepričana, da rad manipulira in blefira ter je sposoben izsiljevanja in groženj, vendar ne bo nikoli vsega postavil na kocko z nesmiselnim napadom. Pokazalo se je drugače. To je nakazal že njegov neskončno dolg javni nastop s predavanjem o zgodovini Ukrajine in nesmiselnimi izpeljavami, ki se je odvil le nekaj dni pred napadom. Nekateri so se spraševali o njegovi zdravi pameti, sama mislim, da so njegove poteze pravzaprav skladne z njegovim mafijskim načinom delovanja, ki je v svojevrstnem perverznem smislu tudi sprevrženo logično,« je dejala Marija Stepanova.