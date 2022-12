Od 20 evrov do 15 tisočakov

V nadaljevanju preberite:

»Odziv je zelo soliden, še zlasti­ zato, ker smo osmo različico prvič organizirali v Ljubljani. Mislim, da lahko takšen projekt bistveno pripomore tako k vzpostavitvi slovenskega likovnega­ trga kot k ozaveščanju potrošnikov,« je o sejmu Art-MUS dejala­ njegova organizatorka Nina Jeza. Sejem so do zdaj organizirali sedemkrat, zaradi pandemije covida-19 je zadnji dve leti potekal zgolj prek spleta. Iz Maribora v Ljubljano so se preselili, ker je tokrat umanjkala finančna podpora mariborske občine, prvič pa so pridobili sredstva ministrstva za kulturo, s čimer so postali edini tovrstni sejem pri nas, ki je finančno podprt tudi od ministrstva.