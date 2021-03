Odvzeli so jim možnost odločitve

Ugotovljenih 39 kršitev

FOTO: Voranc Vogel

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je kršitev drugega odstavka 87. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ugotovil v 39 primerih. V Asociaciji verjamejo, da je teh bilo še več.

​Minister odkril pomanjkljivosti

Zaradi dolgotrajnega zaprtja kulturnih institucij, odpovedi prireditev in izpada dohodkov se je že tako ranljiva skupina kulturnih delavcev znašla v še bolj nezavidljivem položaju. A s tem njihovih težav ni bilo konec. Zapletlo se je še pri dodelitvi statusov in pravic do plačil prispevkov za socialno varnost.​​Da je bila obravnava vlog za status samozaposlenega v kulturi in pravice do plačanih prispevkov nekonsistentna, kar je dodatno ogrozilo položaj številnih prekarnih delavcev, od junija lani opozarja društvo Asociacija, ki ščiti samostojne ustvarjalce v umetnosti in kulturi ter si prizadeva za izboljšanje njihovega sistemskega položaja. Poleti se je nanje obrnilo več ljudi z različnih področij umetniškega ustvarjanja, ki so se spoprijemali s podobno težavo. »V Asociaciji nikoli nismo naleteli na kaj takega v tako velikem obsegu. Seveda so se kdaj pojavili posamični problemi in zapleti, a tako sistematičnega kršenja zakonodaje še nismo zaznali,« je povedal strokovni vodjaPrijavitelje je prizadelo dolgotrajno čakanje na izdajo odločb o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi oziroma o priznanju pravice do plačila prispevkov. Odgovore na vloge so prejemali tudi ločeno, čeprav bi moral minister o teh odločati sočasno. Kje vidijo razloge za to? »O tem je najbolje povprašati ministrstvo. Lahko pa poudarimo dve dejstvi, ki sta morda vplivali na to. Prvo je, da je minister večkrat javno izjavil, da status naj ne bi bil socialni korektiv, razbrati je bilo tudi težnjo po znižanju števila samozaposlenih v kulturi. Vemo tudi, da nekaterim posameznikom ni hotel podpisati pripravljenih odločb za pravico do plačila prispevkov, ki so sledile odločitvam strokovne komisije. S tem ni sledil dotedanji praksi, da minister načeloma upošteva mnenje komisije,« je dejal Meserko. »Prispevki znašajo približno 400 evrov na mesec, kar v epidemiji, pa tudi sicer, ni malo.« Nekateri so na odločbo čakali mesec ali dva in so šele potem lahko uveljavljali pravico do prispevkov. »Drugi so nanjo čakali do letošnjega februarja in še potem, kljub večkratni pozitivni odločitvi strokovne komisije, dobili negativno odločbo. To pomeni, da so si morali prispevke sami plačevati več kot pol leta in zneska ne bodo dobili povrnjenega. Če bi obe odločbi dobili hkrati, pri čemer bi bila tista o pravici do plačila prispevkov negativna, se verjetno v razvid sploh ne bi vpisali. Vsaj izbiro bi imeli, kot jo predvideva tudi zakon, pa jim je bila možnost odločitve odvzeta. Ministrstvo pa žal noče priznati, da je postopek vodilo v nasprotju z zakonodajo.«Na ministrstvu so jeseni zavrnili očitke s pojasnilom, da svoje delo opravljajo strokovno in na podlagi tehtne presoje ter da so prejemali vloge brez zadostnih ali celo brez utemeljitev, zavrnili pa le nepopolne. Obregnili so se tudi ob to, da se, po njihovih ugotovitvah, v preteklosti pri dodelitvi statusa samozaposlenega v kulturi ni upoštevalo, da se ugodnost dodeli le tistim, ki izkazujejo izjemen prispevek slovenski kulturi in petletno odličnost. Poudarili so tudi, da je bilo lani kljub izrednim razmeram za plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v kulturi predvidenih več sredstev kot leto prej, samozaposleni v kulturi pa so bili v času epidemije deležni tudi temeljnega mesečnega dohodka. Izjave o ogrožanju delavk in delavcev v kulturi so označili za neresnične.V Asociaciji so se avgusta obrnili na urad varuha človekovih pravic, ki je med septembrom in februarjem vodil postopek ter ugotovil, da »ravnanje ministrstva za kulturo pri vodenju postopkov za dodelitev statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost kaže na kršitev načela ekonomičnosti postopka, načela varstva pravic stranke v postopku in načela dobrega upravljanja«. Varuh človekovih pravicje ministrstvu priporočil, naj »v prihodnje postopke vodi tako, da se bo sledilo namenu, ki ga je zasledoval zakonodajalec, predvsem pa v luči zaščite pravic predlagateljev«.Kršitev drugega odstavka 87. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki govori o tem, da mora minister o obeh postopkih, tj. o vpisu v razvid in pravici do plačila prispevkov, če sta vlogi podani sočasno, odločiti hkrati, je bila ugotovljena v 39 primerih. Ker so se težave pojavljale še naknadno, je dejal Meserko, verjamejo, da je bilo teh primerov verjetno še več.Varuh je dodal, da so mu z ministrstva v začetku februarja sporočili, da so zadeve za nazaj, z izjemo petih, urejene. V Asociaciji so ob tem poudarili, da je bila večina urejenih zadev končanih v škodo prijaviteljev. »To pomeni, da številni med prijavitelji naposled niso dobili pozitivne odločbe, da jim pravica do plačila prispevkov pripada, kot je odločila strokovna komisija in kot jim je bilo prvotno sporočeno, pač pa so dobili odločbo, v kateri je minister odločil drugače kot stroka, in sicer, da jim pravica do plačila prispevkov ne pripada. Utemeljitve so bile v nekaterih primerih zelo skope, drugod pa vsebinsko dvomljive, kar je razumljivo, saj se minister ne more enako spoznati na vsa področja ustvarjalnosti in ima zato strokovne komisije. Veliko bolj kot to, da so zadeve urejene, bi bil primeren izraz, da so zadeve zaključene, posledice celotnega nezakonito vodenega postopka pa žal trenutno nosijo oškodovani prijavitelji.«Kaj jim torej preostane? »Tožbe posameznikov so možne in jih lahko vložijo na upravno sodišče. Težava je, da se postopek s tem zavleče še za najmanj eno leto, ti posamezniki pa pravice do plačila prispevkov še naprej ne bodo imeli. Potencialno ne bodo imeli ustrezno urejenega socialnega zavarovanja. Nekateri so nam sporočili, da so izgubili priložnosti za delo. Če se niso pravočasno vpisali v razvid, tudi ne bodo upravičeni do temeljnega dohodka, in še kakšna težava jih čaka. Pričakovali bi, da bo ministrstvo naposled le uvidelo, da so postopke vodili slabo, in za nazaj popravilo vse krivice. Kot skrajni branik pravne države je tu državni zbor, pri čemer ministri nosijo tudi politično odgovornost. Ali je v parlamentu zavedanje o pomenu pravne države dovolj veliko in ima stališče varuha človekovih pravic zadostno težo, da bo odgovornost začela veljati, se bo pokazalo v kratkem,« je pojasnil Meserko.Po tem, ko je varuh človekovih pravic Peter Svetina v poročilu zapisal, da se ministrstvo za kulturo do ugotovitev in priporočil ni opredelilo, je od tam prišla vest, da je ministerpo nastopu mandata ugotovil vrsto pomanjkljivosti v postopku podeljevanja statusov samozaposlenih v kulturi, saj je v podpis dobival predloge za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnih sredstev brez zadostnih utemeljitev, včasih celo brez vsakršnih utemeljitev. »Po načelu dobrega gospodarja javnih sredstev je takšne vloge poslal nazaj v obravnavo,« so pojasnili in dodali: »Hkrati je odkril vrsto drugih postopkovnih nepravilnosti, ki jih bo podrobno predstavil na interpelaciji. Z odpravo teh je hotel, da se zagotovi učinkovito vodenje postopka, tako v smislu ugotavljanja materialne resnice kot ekonomičnosti postopka.« Čas za odgovor na interpelacijo se izteka, a so nam na ministrstvu, kjer so zatrdili, da so se s pojasnili na dopise tako varuha kot Asociacije večkrat odzvali, zagotovili, da je že pripravljen in poslan vladi.V društvu Asociacija so prepričani, da se, tudi če navedbe držijo, nepravilnosti ne odpravlja tako, da se proizvaja nove. »Kot je potrdil tudi varuh človekovih pravic, odločbe v kar 39 primerih niso bile izdane sočasno, četudi so bile vloge podane hkrati. Zakon v tem primeru predvideva sočasno odločanje. Če so bile v kateremkoli koraku ugotovljene napake, ministrstvo ne bi smelo izdati nobene odločbe in bi moralo postopek izpeljati zakonito. Tako pa so se domnevnih – dokazi javnosti še niso bili predstavljeni – nepravilnosti lotili napačno, zares protizakonito. Po informacijah, ki jih imamo, v številnih primerih sploh ni šlo za proceduralne napake, pač pa zgolj za to, da se minister ni strinjal s strokovno komisijo. Zdaj imamo položaj, ko bodo slabo vodene postopke in domnevno reševanje težav z lastnimi sredstvi zares poravnali ustvarjalke in ustvarjalci. To je nesprejemljivo, zato še enkrat pozivamo ministrstvo, naj uvidi, da so se reševanja težav lotili na napačnem koncu, in naj vsem oškodovanim povrne škodo.«