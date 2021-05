Douglas Adams Foto Wikipedia

Svetovni fenomen

Naslovnica izjemnega slovenskega prevoda Štoparskega vodnika, ki ga je zakrivil znameniti profesor Alojz Kodre. Foto Dokumentacija Dela

Avtor komične znanstvenofantastične trilogije v petih delihje umrl 11. maja 2001, dva tedna po njegovi smrti, 25. maja, smo prvič v njegovo čast slavili vsakoletni svetovni dan brisače Zakaj se na ta dan ljubitelji znanstvene fantastike z vsega sveta podajo v javnost z brisačo, ki je verjetno najbolj pomemben predmet v vesolju, vedo vsi, ki so to zabavno knjigo prebrali. Povrhu tudi natančno vedo, koliko znaša smisel življenja.Zgodba Štoparskega vodnika po Galaksiji se je začela leta 1975, ko je takrat komaj 23-letni avtor začel piliti prve scenarije za radijsko igro. Ta je bila leta 1978 predvajana na postaji BBC in doživela zavidljiv uspeh. Kmalu je sledila še najbolj priljubljena knjižna verzija predstave in nato cela vrsta gledaliških, televizijskih, filmskih uprizoritev, prav tako stripi in celo videoigrice. Lani je epidemija ustavila produkcijo nove teveserije pod okriljem hiše Hulu, premiero so prestavili na prihodnje leto. Adams je nepričakovano umrl med turnejo predavanj po ZDA zaradi infarkta, star je bil komaj 49 let.Praznovanja dneva brisače se lotevajo na vseh koncih sveta. V Innsbrucku, kjer naj bi se avtorju porodila ideja za Štoparski vodnik po Galaksiji, 25. maja zamenjajo zastave za brisače, pri nas gojijo tradicijo brisač na fakulteti za matematiko in fiziko , kjer je učil prevajalec slovenske izdaje knjige. Drugo križišče Adamsovih ljubiteljev pa je podkast Opravičujemo se za vse nevšečnosti , ki prav letos praznuje prvo obletnico delovanja. Zanj je značilno, da na humoren način obdelajo eno poglavje, gostje pa vsako epizodo preberejo ključni citat.Podkast so ustanoviliin, doslej so ustvarili že 52 epizod. Pred mikrofonom se jim je pridružila vrsta znanih Slovencev:inin celo Borut Pahor(v imitaciji).Ustvarjalci se zahvaljujejo prav vsakemu od naštetih, najbolj pa so ponosni, da je uvod v drugo knjigo prebral nihče drug kot legendarni prevajalec vseh petih knjig – dr. Alojz Kodre. »Štoparski vodnik je zgodba o tem, da noben človek ni otok, da nikoli v življenju nisi sam, tudi če ti kot v primeru Arthurja Denta uničijo planet in vso prihodnost, ki si jo ali je nisi želel doživeti. Z drugimi besedami, da je vsak konec lahko nov začetek, vsak nov začetek bo enkrat konec nečesa. In hkrati lahko začetek nečesa tretjega,« nam je pred obletnico zaupal Davorin Pavlica. »Tako tudi mi trije vsak teden skozi Štoparca spoznavamo sebe in svet okoli nas, se z njim smejimo in se predvsem držimo napisa na platnicah – Samo brez panike.«Praznovalo se bo seveda tudi na podkastu Opravičujemo se za vse nevšečnosti, med drugim bodo na instagramu zbirali fotografije brisačark in brisačarjev.