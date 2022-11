Piranesi za atelje Medprostor in Kartuzijo Žiče

Prestižno arhitekturno nagrado Piranesi 2022 so v portoroškem Monfortu podelili arhitekturnemu ateljeju Medprostor za projekt nadkritja ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji in za začasni lapidarij. Nagrado so si Rok Žnidaršič, Jerneja Fischer Knap, Samo Mlakar, Katja Ivić in Dino Mujić priborili za pogumen in občutljiv pristop k prenovi kulturne dedščine. Z inovativnim elementom pomične strehe, ki ustvarja novo funkcijo in reinterpretira ruševine, so nakazali silhueto strehe, je izbor utemeljila 10-članska mednarodna žirija.

S podelitvijo nagrade in treh priznanj Piranesi in z odprtjem razstave arhitekturnih del so v razstavišču v Monfortu sklenili 39. Piranske dneve arhitekture Piranesi, ki jih organizirata ljubljanska galerija Dessa in Obalne galerije Piran. Najstarejšo mednarodno arhitekturno delavnico na svetu, ki so jo že v začetku 80-tih let prejšnjega stoletja zasnovali predvsem Vojteh Ravnikar, Matjaž Garzarolli, Janez Koželj, Sonja Ana Hoyer, Jurij Kobe in Andrej Hrausky, so letos naslovili Iskrena arhitektura.

»Arhitekturne rešitve večinoma izhajajo iz razumevanja in spoštovanja konteksta. Zato se je tudi letošnja tema preizpraševala o iskrenosti arhitekturne misli, o iskrenosti projektanta, ko posega v prostor, o iskrenosti v materialnem izrazu, iskrenosti do investitorjev in nenazadnje iskrenosti do samega sebe. Arhitektura ni kilogram kruha, ki se ga da kupiti v trgovini, ampak je večplasten in zelo kompleksen načn razmišljanja in izvajanja. Zato si je potrebno v času projektiranja postavljati zelo iskrena vprašanja. Še posebej, če arhitekt želi, da njegova arhitektura ni zgolj še en objekt, ampak da ima malo večjo začetnico A.« je povedala predsednica organizacijskega odbora in direktorica galerije Dessa Maja Ivanič.

Hiša MM, enodružinska hiša v Domžalah po načrth a2o2 arhitekti je dobila priznanje Piranesi. FOTO: Boris Šuligoj

Piranski dnevi arhitekture so v zadnjh letih utrdili sloves, saj je vedno več evropskih fakultet za arhitektruo zainteresiranih za sodelovanje. »Na predavanja vabimo strokovnjake, katerih delo spremljamo dalj časa. Najpogosteje so to arhitekti iz Italije, Avstrije in Hrvaške, zadnja leta pa zelo radi vabimo španske predavatelje, ker je njihov pristop pri razumevanju arhitekture zelo podoben in je blizu slovenski arhitekturni šoli,« je povedala Maja Ivanič.

Za nagrado Piranesi je bilo letos nominiranih 50 projektov, ki so jih izbrali selektorji 11-tih evropskih držav, poleg teh je bilo nominiranih še 36 študentskih projektov z 18-tih arhitekturnih fakultet. Poleg glavne nagrade Piranesi, so podelili še dve priznanji, ki sta jih prejela atelje »a2o2 arhitekti« (Žiga Ravnikar, Eva Senekovič, Klara Bohinc in Andraž Keršič) za enodružinsko hišo MM v Domžalah in arhitekt Emil Jurca (Zadruga Praksa) za rekonstrukcijo romanskega teatra v Pulju. Študentsko priznanje Pranesi pa je prejel Tetsuya Saito iz Velike Britanije za delo Preko zidu , West Cumbria.