Po štirih desetletjih končno nova podoba Lenta

Obnova Lenta se je začela v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in večkrat zastala, nov zagon je bila obnova minoritskega kompleksa z lutkovnim gledališčem pred desetletjem. Zdaj obrežje Drave s kulturno četrtjo Minoriti dobiva novo podobo, prav tako potekajo dela za ureditev celotnega obrežja in gradnjo brvi čez reko. Gre za sklop objektov, ki so nanizani predvsem okoli Vojašniškega trga. Kulturni ponudbi bodo poleg dvoran Lutkovnega gledališča Maribor (LGM), nekdanjega minoritskega samostana, na voljo še zunanji avditorij, minoritska cerkev, Sodni stolp in objekt Tri babe.