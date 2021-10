Portret nekega časa

V Narodni galeriji je do 16. januarja na ogled 41 fotografskih portretov eminentnih ­osebnosti, ki jih je v drugi polovici 19. stoletja ustvaril znameniti francoski­ fotograf Gaspard Félix ­Tournachon (1820−1910), znan kot Nadar. Deloval je v treh ateljejih, svoje delo je tudi oglaševal in iz njega ustvaril donosen posel. Bil je prvi, ki je posnel fotografije Pariza iz zraka, patentiral je fotografiranje z umetno svetlobo. S fotografijo sta se ukvarjala tudi njegov mlajši brat Adrien in sin Paul. Vtise o portretirancih je beležil; o igralki Sarah Bernhardt je na primer dejal, da je pozirala naravno, kot bi vedela, da bo postala zvezda.