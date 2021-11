Poziv k preklicu omejitev v kulturi

Društvo Asociacija je vlado in ministrstvo za kulturo pozvalo k preklicu zadnjega odloka o zamejevanju koronavirusa v delu, ki se nanaša na kulturo. Po odloku so javne kulturne prireditve začasno dovoljene le v zaprtih prostorih s fiksnimi sedišči. Po oceni Asociacije omejitev ni smiselna, sektor pa spet postavlja v slab in neenakopraven položaj.

V Asociaciji menijo, da omejitve v vladnem odloku, ki so začele veljati v ponedeljek, niso dobro opredeljene in povzročajo zmedo. »Po drugi strani pa so tako zamejujoče, da onemogočajo izvajanje številnih kulturnih prireditev, kar sektor ponovno postavlja v slab in neenakopraven položaj,« so zapisali.

Po njihovih navedbah odlok prepoveduje izvajanje kulturnih prireditev na prostem, za katere je doslej veljalo, da so med bolj varnimi, to pa so zagovarjali tudi strokovnjaki. Hkrati dovoljuje samo tiste kulturne prireditve v zaprtih prostorih, ki imajo fiksne sedeže.

Takšna splošna ureditev področja kulture je po oceni Asociacije slaba, ker ne opredeljuje možnosti izvajanja kulturnih prireditev na jasen način in ne upošteva specifik različnih področij. To po njihovem mnenju vodi v »absurdno situacijo, ko morajo o fiksnih sedežih na primer razmišljati tudi organizatorji razstav«.

V društvu nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi so izpostavili še, da so se kulturne prireditve v preteklosti izkazale za varna okolja, to pa je po njihovih navedbah v smernicah EU za varen ponovni zagon dejavnosti v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih izpostavila tudi evropska komisija. V dokumentu je zapisala, da so poskusni dogodki, organizirani na različnih prizoriščih po vsej EU, pokazali, da je bilo le malo primerov covida-19 povezanih s prenosom na kulturnih prireditvah ali v povezavi z njimi.