Spreminjanje zakonodaje: Avtorske pravice v digitalnem okolju ne izpuhtijo

Prenos direktiv, ki zadevata avtorske pravice, v slovenski pravni red zamuja. Sprejeti sta bili sredi leta 2019, lani poleti se je iztekel rok za implementacijo. Evropska komisija je državam zamudnicam poslala opomin ter jim zagrozila­ s finančnimi sankcijami, zato so na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pred­lagali obravnavo sprememb po nujnem ali skrajšanem postopku. Predstavniki uporabnikov zaščitenih del in kolektivne organizacije ostro protestirajo.