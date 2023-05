Preizkušajo vizije prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

Festival Borštnikovo srečanje (FBS) bo letos nekoliko pozneje kot v preteklih letih, vendar nekatere prireditve že napovedujejo največji festival slovenskih gledališč. V razstavišču Kibla Portal so odprli razstavo Tovarna utopije, v petek pa se bo začel mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Prestopi. Oba projekta sta nastala v sodelovanju s FBS. Tovarna utopije češkega gledališča Drak je interaktivna razstava po motivih del Karla Čapka. Sestavljena je iz šestih postaj oziroma instalacij šestih avtorjev, ki so se navdihovali pri utopičnih motivih v Čapkovem literarnem ustvarjanju. Mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Prestopi bo v Maribor prinesel sodobno domačo in tujo neodvisno produkcijo.